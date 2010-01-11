Оптовые цены на бензин в Украине выросли

С 4 по 11 января 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 8,4-12,2% (в среднем на 9,9%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 4 по 11 января средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 8,4%, или на 560 грн./тонна, - 7220 грн./тонна; бензин А-92 – увеличились на 12,2%, или на 920 грн./тонна, - до 8490 грн./тонна; бензин А-95 – увеличились на 9,0%, или на 710 грн./тонна, - до 8600 грн./тонна; дизельное топливо – увеличились на 9,9%, или на 620 грн./тонна, - до 6870 грн./тонна

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.