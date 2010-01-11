Доходы «Нафтогаза» от транзита газа составят 3,2 млрд. долл.

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ прогнозирует, что доходы НАК «Нафтогаз Украины» от транзита российского газа в 2010 году составят около 3,2 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, из этой суммы около 2 млрд. долл. будет использовано на закупку технологического газа для нормальной работы газотранспортной системы Украины.

Вместе с тем Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что в 2010 году объем транзита российского газа через территорию Украины составит около 110 млрд. куб. м.

Также он сказал, что в 2010 году для закупки «Нафтогазом» российского газа необходимо около 10 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году НАК «Нафтогаз Украины» осуществила транзит около 96 млрд. куб. метров газа в страны Европы.