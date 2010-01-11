Доходы «Нафтогаза» от транзита газа составят 3,2 млрд. долл.
Прогнозирует Соколовский
Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ прогнозирует, что доходы НАК «Нафтогаз Украины» от транзита российского газа в 2010 году составят около 3,2 млрд. долл.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве.
По его словам, из этой суммы около 2 млрд. долл. будет использовано на закупку технологического газа для нормальной работы газотранспортной системы Украины.
Вместе с тем Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что в 2010 году объем транзита российского газа через территорию Украины составит около 110 млрд. куб. м.
Также он сказал, что в 2010 году для закупки «Нафтогазом» российского газа необходимо около 10 млрд. долл.
Как сообщал УНИАН, в 2009 году НАК «Нафтогаз Украины» осуществила транзит около 96 млрд. куб. метров газа в страны Европы.