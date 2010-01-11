«Уголь Украины» остался единственным поставщиком угольной продукции

Кабинет Министров Украины разрешил государственным энергогенерирующим компаниям в 2010 году закупать энергетический уголь по упрощенной процедуре торгов с одним участником – государственным оператором рынка угольной продукции ГП «Уголь Украины».

Об этом сказано в постановлении Кабмина № 1416 от 29 декабря 2009 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, правительство обязало генкомпании предоставлять соответствующие отчеты о проведении торгов по упрощенной процедуре Министерству экономики Украины и Контрольно-ревизионному управлению.

Таким образом, Кабмин продлил на текущий год для ГП «Уголь Украины» статус единственного поставщика угольной продукции для государственной генерации.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства угольной промышленности Украины.