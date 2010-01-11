Завод по производству ядерного топлива будет построен до 2012 года

Завод по производству собственного ядерного топлива в Украине должен быть построен до 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в ходе всеукраинского совещания по вопросам развития ядерно-промышленного комплекса Украины, проводимого в Энергодаре.

«Мы верим в то, что до 2012 года мы сможем построить свой собственный завод по производству ядерного топлива», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что это конкретный срок для окончания строительства завода.

«Я уверена, что мы завод по производству ядерного топлива построим, причем со всеми компонентами, со всеми сырьевыми предприятиями, которые должны будут работать, – то есть весь замкнутый комплекс», - сказала премьер-министр.

Она также сообщила, что на сегодняшний день уже есть подтверждение Казахстана о вхождении Украины в единый межгосударственный центр по обогащению урана.

«Последний саммит СНГ прошел не зря в Крыму, потому что именно там мы ставили вопрос о том, чтобы уже было окончательно принято решение и чтобы Украина вошла в единый центр по обогащению урана на территории СНГ (Международный центр по обогащению урана в Ангарске – УНИАН). Тут у нас ситуация движется, и движется нормально. Главное - навести порядок в собственной стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН уточнил, что Казахстан дал согласие на участие Украины в Международном центре по обогащению урана в конце прошлого года.

«Ранее мы получили согласие от России, а в конце года была получена нота от Казахстана. Сейчас мы будем заниматься оформлением всех организационных процедур», - сказал Ю.ПРОДАН.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 г. Кабмином государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году. Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 6,87 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

10 мая 2007 года Россия и Казахстан подписали соглашение о создании Международного центра по обогащению урана, который планируется организовать в Ангарске (Иркутская область) на базе Ангарского электролизного химического комбината. Учредительные документы о создании центра подписали в октябре 2006 года российское ОАО «Техснабэкспорт» и НАК «Казатомпром». Запуск обогатительных мощностей в рамках СП запланирован на 2013 год.

19 февраля 2008 года министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что Украина рассчитывает на 10-процентное паевое участие в Международном центре по обогащению урана. Он напомнил, что на сегодня 49% в проекте принадлежит российской стороне, 10% - Казахстану.