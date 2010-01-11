На саммите в Грузии будет презентовано последнее ТЭО ЕАНТК

На энергетическом саммите в Грузии 14 января 2010 года будет презентовано последнее технико-экономическое обоснование (ТЭО) создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора на базе трубопровода Одесса – Броды – Плоцк.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил директор компании «Сарматия» Сергей СКРИПКА.

Он отметил, что последнее ТЭО, подготовка которого была завершена в мае 2009 года, будет впервые презентовано президентам и другим высокопоставленным должностным лицам государств – участниц проекта.

По данным С.СКРИПКИ, в работе саммита планируют принять участие представители Европейской комиссии и Казахстана, которого пытаются вовлечь в участие в проекте.

Директор «Сарматии» отметил, что по итогам саммита прогнозируется подписание двух деклараций: общей итоговой и отдельной относительно проекта ЕАНТК.

С.СКРИПКА сказал, что, кроме проекта снабжения каспийской нефти по маршруту Одесса – Броды – Плоцк, участники планируют обсудить проект «Набукко».

Как сообщал УНИАН, по данным администрации президента Грузии, в энергетическом саммите 14 января в Батуми примут участие президенты Польши, Азербайджана, Украины, а также первые лица правительств стран Балтии, Румынии, Болгарии, Туркмении, Казахстана.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море к польскому Гданьску на побережье Балтийского моря.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода Одесса – Броды, согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.