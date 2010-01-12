Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник снизились на фоне прогноза синоптиков о повышении температуры на территории США - крупнейшем потребителе энергоресурсов в мире, сообщает агентство Рейтер.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,40 доллара - до 80,97 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,23 доллара - до 82,52 долларов за баррель.