В России экспортная пошлина на нефть может снизиться

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 февраля может составить 271-274 доллара за тонну, следует из средней цены мониторинга Минфина и формулы расчета экспортной пошлины, прописанной в законе о таможенном тарифе, сообщает РИА Новости.

"Средняя цена мониторинга с 15 декабря 2009 года по 11 января этого года составила 75,55 доллара за баррель. Если за оставшиеся три торговых дня средняя цена будет лежать в коридоре 78-82 доллара за баррель, то окончательная цена мониторинга будет с 15 декабря по 14 января - 75,92 доллара", - сказал РИА Новости начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр Сакович.

При этом, исходя из законодательства, пошлина на светлые нефтепродукты может сложиться на уровне 195-197 долларов за баррель, на темные - 105-106.

"Средняя цена на нефть за 2009 год сложилась на уровне 61,065 доллара за баррель, в декабре 2009 года - 73,68", - добавил Сакович.

Для сравнения в 2008 году цена на нефть была на уровне 94,4 доллара за баррель, в декабре 2008 - 39,22 доллара за баррель.