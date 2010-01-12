Тигипко за создание газотранспортного консорциума

Кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО считает создание международного газотранспортного консорциума при участии Украины, европейских энергохолдингов и “Газпрома” единственным правильным решением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, по его словам, “ни один из нынешних руководителей государства не поддержит создания международного газотранспортного консорциума – ведь это означало бы потерю их личного контроля над большими финансовыми потоками”. Так он прокомментировал заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что Украине невыгодно вхождение в любые газовые консорциумы. В.ЮЩЕНКО считает, что управлять ГТС может государственный монополист, «который бы проводил блестящую политику в этой отрасли», говорится в сообщении пресс-службы С.ТИГИПКО.

«Ни команда «Нафтогаза», лояльная к Президенту, ни команда, поддерживающая премьер-министра, не смогли доказать, что они являются эффективными управленцами и переговорщиками. Эти люди фактически развалили НАК и поставили газотранспортную систему под угрозу силового отбора. Такую «блестящую» политику мы уже наблюдали», – заметил С.ТИГИПКО.

«Частичная приватизация трубы, при которой контроль сохраняется за Украиной, и создание руководящей компании, в которую бы входили представители европейских энергохолдингов и «Газпрома», – возможно, непопулярное, но единственное правильное решение, – констатирует он. – ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО никогда не поддержат его, так же, как и любые планы реформирования «Нафтогаза». Ведь контроль над этой компанией и распоряжение ее активами дает большие возможности для личного обогащения».

«НАК нельзя сравнивать с европейскими энергетическими холдингами и даже «Газпромом», ведь все они являются публичными компаниями. Мы же имеем непрозрачную и неподконтрольную монополию. Эту ситуацию необходимо переломить», - уверен С.ТИГИПКО.