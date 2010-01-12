ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщиков стоимости ТЭЦ
Переданных Нафтогазу
Фонд государственнного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщиков рыночной стоимости пакетов акций ОАО «Днепродзержинская ТЭЦ», ОАО «Одесская ТЭЦ», ОАО «Херсонская ТЭЦ», ОАО «Харьковская ТЭЦ-5», переданных Кабинетом министров Украины в собственность НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.
Конкурс по отбору оценщиков состоится 21 января 2010 г.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №1060 от 7 октября 2009 г. решил передать в управление НАК «Нафтогаз Украины» ОАО «Днепродзержинская ТЭЦ», ОАО «Одесская ТЭЦ», ОАО «Херсонская ТЭЦ», ОАО «Харьковская ТЭЦ-5».
Справка УНИАН. В октябре 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Министерство топлива и энергетики с просьбой передать в управление компании государственные теплоэлектроцентрали.
По мнению специалистов НАКа, передача ТЭЦ в управление компании позволит напрямую перейти к производству тепловой энергии. Кроме того, подобные действия могут привести к повышению конкуренции между государственными и прочими ТЭЦ. Как подчеркнули в «Нафтогазе», соответствующим опытом в свое время воспользовался российский «Газпром», что дало положительные результаты.