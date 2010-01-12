РФ может поднять экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 февраля может составить 271-274 долл. за тонну, что следует из средней цены мониторинга Минфина и формулы расчета экспортной пошлины, прописанной в законе о таможенном тарифе, передает РИА "Новости".

"Средняя цена мониторинга с 15 декабря 2009 года по 11 января этого года составила 75,55 доллара за баррель. Если за оставшиеся три торговых дня средняя цена будет лежать в коридоре 78-82 доллара за баррель, то окончательная цена мониторинга будет с 15 декабря по 14 января - 75,92 доллара", - сказал начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр САКОВИЧ.

При этом, исходя из законодательства, пошлина на светлые нефтепродукты может сложиться на уровне 195-197 долл. за тонну, на темные - 105-106 долл.

"Средняя цена на нефть за 2009 год сложилась на уровне 61,065 доллара за баррель, в декабре 2009 года - 73,68 долл.", - добавил А.САКОВИЧ.

Для сравнения: в 2008 году цена на нефть была на уровне 94,4 долл. за баррель, в декабре 2008 г. - 39,22 долл. за баррель.

С 1 марта 2009 г., в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долл. за баррель, ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 долл. за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца.

С апреля она снова была снижена - до 110 долл. за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре прошлого года пошлина повышалась. Однако в ноябре пошлина снизилась почти на 10 долл. В декабре она выросла сразу на 40 долл. В январе пошлина снизилась на 4 долл.

Правительство РФ осенью 2008 года, из-за снижения мировых цен на нефть. предприняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 млрд. долл.

Напомним, с 1 января 2010 года экспортная пошлина составляет 267 долл. за тонну. Ставка пошлины на светлые нефтепродукты с 1 января составляет 192,2 долл. за тонну, на темные - 103,5 долл. за тонну.