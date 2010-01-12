Ющенко не поедет на энергетический саммит в Батуми
18:30, 12 января 2010Энергетика
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До выборов 4 дня
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет принимать участия в энергетическом саммите в Батуми 14 января.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.
Президент объяснил это тем, что «остается 3-4 активных дня в предвыборной кампании для встречи с избирателями, для встречи с вами».
По словам В.ЮЩЕНКО, вместо него в саммите примет участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА.
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