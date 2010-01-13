В Nabucco могут пригласить Россию

Накануне в Россию прибыл премьер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сегодня он проведет переговоры с премьером России Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым, с которыми обсудит реализацию совместных проектов South Stream, Blue Stream-2 и Самсун—Джейхан, сообщает k2kapital.

Кроме того, Эрдоган может предложить России поучаствовать в проекте Nabucco. В какой форме Москва может участвовать в этом проекте, предполагающем строительство газопровода из Турции в ЕС в обход России, не уточняется. Между тем, как пишет "Коммерсант", турецкие эксперты считают, что Москве участие в Nabucco может быть выгодно как еще один маршрут экспорта среднеазиатского газа.

Некоторые эксперты в Анкаре убеждены, что необходимость в дорогостоящем South Stream может отпасть после президентских выборов на Украине и ухода Виктора Ющенко. Однако в Москве с любимым детищем расставаться пока не собираются.