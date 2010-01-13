Из-за Ющенко переносится Энергетический саммит в Батуми

Энергетический саммит в Батуми (Грузия), запланированный ранее на 14 января, переносится на более поздний срок из-за невозможности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО принять в нем участие.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии.

«Сроки саммита с участием Президентов переносятся из-за того, что в мероприятии не сможет принять участие Виктор ЮЩЕНКО. Конкретную дату проведения саммита пока назвать сложно, но мы ожидаем, что он состоится в ближайшее время», - сказал заместитель директора Департамента прессы и информации МИД Грузии Ираклий ВЕКУА.

Он уточнил, что 14 января в Батуми пройдет профильная конференция, а дата проведения непосредственно саммита с участием глав государств будет определена позднее.

Вместе с этим источник в правительстве Грузии отметил в комментарии УНИАН, что Президенты Азербайджана Ильхам АЛИЕВ и Польши Лех КАЧИНСКИЙ, которые также планировали принять участие в энергетическом саммите 14 января в Батуми, с пониманием отнеслись к тому, что В.ЮЩЕНКО не сможет в нем участвовать в назначенный день.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет принимать участия в Энергетическом саммите в Батуми 14 января из-за проведения предвыборной кампании.

Вместо него в Батуми должна была отправиться секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА.