Польше не удалось договориться с Россией относительно газа

Национальной польской компании PGNIG пока не удалось договориться с российским «Газпромом» о дополнительных поставках газа в страну, и в ближайшее время она намерена продолжить переговоры по этому вопросу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польской компании, представители PGNIG и «Газпром экспорт» на переговорах в Москве 12 января представили свои позиции по спорным вопросам и задекларировали готовность искать приемлемые для обеих сторон компромиссы.

PGNIG, которая в декабре прошлого года заявляла о возможном сокращении поставок газа промышленным потребителям уже в январе 2010 года, сообщила, что пока все потребители газа получают голубое топливо без ограничений.

По данным компании, за последнюю неделю суточное потребление газа составляло 51-54 млн. кубометров по сравнению с 60 млн. кубометров в декабре во время десятиградусных морозов.

PGNIG сообщила, что в подземных хранилищах газа в Польше сейчас находится около 1 млрд. кубометров газа, что составляет 64% их вместительности.

Как сообщал УНИАН, Польша, которая с 2009 года недополучает четверть газового импорта, в декабре 2009 года отказалась утвердить новый договор с РФ до разрешения ряда спорных вопросов, в частности, погашения долга за транзит российского газа в Германию с 2006 года.

В начале недели польские СМИ сообщили, что Польша может выдвинуть к «Газпрому» требование погасить около 410 млн. долл. задолженности, а не 80-100 млн. долл., как озвучивалось ранее.

В декабре прошлого года PGNIG заявила, что из-за недопоставок газа будет вынуждена с середины января – февраля 2010 года ограничивать поставки газа промышленным потребителям.