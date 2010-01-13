Поставки нефти на украинские НПЗ увеличились

Поставки нефти и газового конденсата на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в 2009 году увеличились на 5,7% по сравнению с 2008 годом – до 11 млн. 432,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его данным, в 2009 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 507,7 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 6,1% больше, чем за 2008 год.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году поставки нефти на украинские НПЗ сократились на 19,0% по сравнению с 2007 годом – до 10 млн. 213,2 тыс. тонн.

В 2008 году украинские НПЗ переработали 10 млн. 482,8 тыс. тонн нефти, что на 24,1% меньше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.