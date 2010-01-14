Мировые цены на нефть вновь снизились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 13 января, вновь понизились на фоне данных об увеличившихся запасах энергоресурсов в США, сообщает агентство Рейтер.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil, торги которыми заканчиваются на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) в четверг, снизилась на 0,99 доллара - до 78,31 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 1,14 доллара - до 79,65 доллара за баррель.