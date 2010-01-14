Пекину угрожает газовый дефицит

Небывало холодная погода обусловила резкий скачок спроса на природный газ в китайской столице и поставила ее перед угрозой газового дефицита. Как сообщает агентство Xinhua, власти Пекина вынуждены были пойти на ограничение поставок газа учреждениям и предприятиям с тем, чтобы его хватило населению.

По данным столичного комитета по муниципальному управлению и контролю за санитарно-гигиеническим состоянием города, из-за сильнейших за последние 40 лет холодов ежедневный объем потребления газа в Пекине уже достиг 50 млн кубометров при максимально возможной пропускной способности городской системы газоснабжения в 52 млн кубометров в сутки.

Ранее здесь был введен режим повышенной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям с газоснабжением, в связи с чем были урезаны поставки газа учреждениям, крупным торговым площадкам, супермаркетам и промышленным предприятиям. Власти уже пошли на дальнейшее ужесточение действующих ограничений, чтобы не допустить перебоев с поступлением газа городскому населению.

Природный газ идет в Пекин с месторождений в Северо-Западном Китае и нефтепромыслов в провинции Хэбэй. По оценкам специалистов, объем транспортируемого по обоим трубопроводам газа уже достиг предельно допустимого уровня, передает ПРАЙМ-ТАСС.