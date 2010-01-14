Турция до 10 ноября даст разрешение на «Южный поток»

Турция до 10 ноября 2010 года выдаст разрешение на строительство газопровода «Южный поток» в своих водах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал сегодня на совместной пресс-конференции в Москве с премьер-министром Турции Реджеп Тайипом ЭРДОГАНОМ.

«У нас есть договоренность, что до 10 ноября 2010 года после получения этих документов правительство Турции проведет необходимые оценки и выдаст нам разрешение на строительство. В ходе сегодняшних переговоров господин премьер-министр подтвердил эти намерения правительства Турецкой Республики. Очень рассчитываю на то, что эта работа будет завершена так, как планировалось», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, работа по «Южному потоку» идет по графику.

При этом он поблагодарил Турцию за разрешение проводить изыскательные работы на дне Черного моря.

«Экологическая экспертиза завершена на 100%. Геологические и сейсмические изучения проводятся самым активным образом - они завершены на 85-90%. В самое ближайшее время эти данные будут обобщены и представлены для оценки в правительство Турецкой Республики», - сказал российский премьер.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Турция разрешила России проведение геологоразведочных работ в своей исключительной экономической зоне в Черном море для реализации проекта газопровода «Южный поток».

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток».

Предусматривается, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Береговая» на российском побережье до побережья Болгарии. Его общая протяженность составит около 900 км, максимальная глубина – более 2 км.

Производительность морского участка «Южного потока» составит до 63 млрд. куб. м в год.

Для реализации сухопутной части проекта за рубежом с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией и Словенией подписаны межправительственные соглашения. Планируется подписание соответствующего документа с Австрией. Одним из целевых рынков для проекта «Южный поток» также является Италия.