НКРЭ сократила лицензионный объем поставки газа Нафтогазу

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) уменьшила лицензионный объем поставки газа по нерегулируемому тарифу для НАК «Нафтогаз Украины» на 2 млрд. кубометров – до 3,4 млрд. кубометров в год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании комиссии.

Сокращение лицензионного объема инициировала сама компания в связи с планами частичной передачи функций по поставке газа по нерегулируемому тарифу своему дочернему предприятию – «Нафтогазмережи».

Как уточнил в ходе заседания комиссии представитель «Нафтогаза», в 2009 году компания фактически поставила потребителям по нерегулируемому тарифу около 3,3 млрд. кубометров газа.

В то же время комиссия отложила до следующего заседания вопрос выдачи лицензий на поставку газа по нерегулируемому тарифу для ДП «Нафтогазмережи» в связи с необходимостью более детального ознакомления с материалами по данному вопросу.

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №775 «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года.

Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнение Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективного использования. 23 декабря 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановления Кабинета Министров Украины №775 от 10 июня т.г., в соответствии с которым Кабмин передал на баланс определенного НАК «Нафтогаз Украины» ее дочернего предприятия («Нафтогазмережи» – УНИАН) имущество государственных газораспределительных сетей.