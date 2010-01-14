«Укртатнафта» увеличила переработку нефти на 17,7%

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания ЗАО «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), которая владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом (Кременчугский НПЗ), по оперативным данным, в 2009 году увеличила переработку нефтяного сырья на 17,7% по сравнению с 2008 годом – до 3 млн. 188,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его данным, поставки нефтяного сырья в 2009 году на «Укртатнафту» увеличились на 16,8% по сравнению с 2008 годом – до 3 млн. 143,3 тыс. тонн.

В 2009 году «Укртатнафта» увеличила производство бензина на 27,3% по сравнению с 2008 годом – до 1 млн. 027,7 тыс. тонн, дизельного топлива – на 31,1%, до 1 млн. 014,2 тыс. тонн, мазута – на 31,6%, до 533,7 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.