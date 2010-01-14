ЕС может достичь взаимозависимости с РФ в энергетике

Кандидат на должность комиссара ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР считает, что Европейский Союз может достичь взаимозависимости с Россией в сфере энергетики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, выступая перед депутатами Европарламента.

“Наши российские соседи хотят не только продавать газ, но и вкладывать деньги в инфраструктуру и промышленность. И если мы сможем использовать это... эта зависимость станет двусторонней”, - сказал кандидат в комиссары.

Он также отметил необходимость дальнейшей диверсификации поставок энергоресурсов в Европу, как с точки зрения источников энергоресурсов, так и с точки зрения транзитных путей. В этом контексте Г.ЭТТИНГЕР поддержал строительство таких газопроводов как “Северный поток” и “Набукко”.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ представил кандидатов на должности комиссаров, назначенных странами-членами ЕС, и распределил между ними полномочия.

11 января в Европарламенте начались слушания кандидатов на должности комиссаров ЕС, которые будут длиться до 19 января. 26 января Европарламент планирует определиться относительно нового состава Комиссии