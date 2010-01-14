Одна из задач нового Президента Украины - энергетическая реформа

Одной из главных задач нового Президента Украины станет реформа энергетического комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил бывший посол США в Украине, старший советник Центра стратегических международных исследований США Стивен ПАЙФЕР сегодня во время видеомоста «Москва-Вашингтон».

«Одной из главных задач будущего Президента Украина – будет ли это ТИМОШЕНКО, или ЯНУКОВИЧ - это вопрос реформы, в первую очередь, в энергетической сфере», - сказал С.ПАЙФЕР.

По его словам, необходимость реформирования этой отрасли вызвана тем, что постоянно возникает вопрос о платежеспособности Украины за поставки российского газа.

При этом С.ПАЙФЕР отметил, что руководство Украины решило не поднимать цены на газ для украинских потребителей до выборов, однако это будет необходимо сделать после завершения избирательной кампании.

По его словам, согласно оценок МВФ, платежи украинских потребителей только на ¼ компенсируют реальные расходы государства на оплату газа.

«Если такая ситуация будет продолжаться и дальше, это чревато банкротством», - сказал С.ПАЙФЕР. При этом он подчеркнул, что вопрос о том, как изменить схему потребления газа, становится особенно актуальным для нового руководства Украины.

С.ПАЙФЕР отметил, что существующие контракты между Украиной и РФ о покупке газа предполагают рыночную цену на него.