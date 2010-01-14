В Госдуме не исключают пересмотра газовых контрактов

В комитете Госдумы по международным делам не исключают пересмотра газовых контрактов между Украиной и РФ после выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время видеомоста Москва-Вашингтон сказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Андрей КЛИМОВ.

«Что касается подписанного контракта, не надо забывать, какая обстановка была во время подписания – она была нервозная и политизированная. В такой обстановке, конечно, хороший оптимальный документ трудно создать», - сказал А.КЛИМОВ.

«В этом смысле я не исключаю, что две стороны вернутся к этой теме, и подпишем что-то более глубокое и продуманное», - добавил он, подчеркнув, что такой документ должен быть не политическим, а коммерческим контрактом между соответствующими хозяйствующими субъектами.

А.КЛИМОВ также высказал убеждение, что чем меньше будет политики в вопросах поставок газа в Украину, тем лучше будет всем – ЕС, Украине и РФ.