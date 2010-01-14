Богатырева приняла участие в Батумской энергетической конференции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА по поручению Президента Виктора ЮЩЕНКО приняла участие в Батумской энергетической конференции «Развитие Южного коридора – развитие поставок энергоносителей из Каспийского региона», которая проходит в г. Батуми (Грузия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБОУ, во время выступления секретарь СНБО отметила, что Украина, которая является одним из основателей инициативы по развитию многостороннего сотрудничества стран Каспийско-Черноморско-Балтийского региона, неотступно отстаивает принципы усиления энергетической безопасности стран-участниц и Европы в целом.

Оценивая ситуацию в регионе, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что современная ситуация безопасности в Каспийском, Черноморском и Балтийском регионах характеризуется наличием политических и экономических рисков на пути реализации энергетических проектов. Эти тенденции отслеживаются в локальных конфликтах и при анализе геополитических стратегий РФ, США и ЕС в отношении отмеченных регионов.

Следовательно, Киев убежден, что в настоящее время необходимо устранить препятствия повышению уровня энергетической безопасности в регионе. Среди них: зависимость от поставок энергоносителей из одного источника, непрозрачность механизмов ценообразования на энергоносители, использование монопольного положения как рычага политического и экономического давления, подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.

В этом контексте, по ее словам, необходимо сосредоточить внимание на уменьшении односторонней зависимости потребителей от производителей энергоресурсов, которая превратилась в проблему многостороннего формата.

Р.БОГАТЫРЕВА считает, что последующую политизацию проблемы можно предотвратить, лишь прибегая к равноправному диалогу между поставщиками, транзитерами и потребителями углеводородов, а также опираясь на их взаимную ответственность.

При этом важной составляющей обеспечения энергетической безопасности и независимости любого государства является диверсификация источников энергоснабжения, а также стабильность и гарантированность транзита энергоносителей. Зависимость от поставок энергоносителей из других стран и необходимость обеспечения бесперебойного энергоснабжения побуждает европейское сообщество уделять значительное внимание вопросам разработки действенных механизмов укрепления системы общеевропейской энергетической безопасности. В свою очередь, страны, расположенные в центре энергетических маршрутов, должны играть ключевую роль как гаранты энергетической безопасности в диалоге поставщиков и потребителей.

Поэтому в рамках реализации энергетической политики, направленной на утверждение Украины как надежного партнера в энергетической сфере, наше государство активно прорабатывает вопрос организации новых маршрутов транспортировки энергоносителей из Каспийского и Ближневосточного регионов, сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Логическим результатом совместной работы станет объединение энергетических пространств Черноморского, Каспийского и Балтийского регионов на регуляторной базе законодательства ЕС, отметили в СНБО.