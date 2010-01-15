Нефть теряет в цене
08:50, 15 января 2010Энергетика
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На фоне новостей из США
Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 14 января, понизились на фоне слабых экономических показателей и увеличения запасов сырья в США, сообщает Reuters.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,26 доллара - до 79,39 доллара за баррель.
Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,49 доллара - до 77,82 доллара за баррель.
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