Нефть теряет в цене

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 14 января, понизились на фоне слабых экономических показателей и увеличения запасов сырья в США, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,26 доллара - до 79,39 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,49 доллара - до 77,82 доллара за баррель.