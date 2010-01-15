Потребление нефтепродуктов в Украине снизилось

По итогам изучения ресурсного наполнения рынка нефтепродуктов Украины в 2009 году эксперты Консалтинговой группы «А-95» констатируют ощутимое сокращение баланса (совокупности производства, импорта и экспорта) и, следовательно, потребления светлых нефтепродуктов.

Об этом УНИАН сообщил в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

В сообщении отмечается, что баланс бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

При этом эксперты отмечают, что, как и ожидалось, наиболее значительное снижение баланса – на 17,46% – продемонстрировало дизельное топливо. Учитывая, что это основная позиция в промышленном потреблении Украины, такое падение можно считать прямым следствием финансово-экономического кризиса, вызвавшего снижение интенсивности работы промышленных предприятий страны и связанных с ними транспортной и перевалочной инфраструктур (железная дорога, порты и т.д.).

Снижение балансов бензина свидетельствует о том, что кризис повлиял и на потребление топлива в частном секторе. Особенно обращает на себя внимание падение на 8,81% баланса бензина А-95 – наиболее популярной марки для легкового автотранспорта. При этом удельное снижение потребления очевидно еще больше, поскольку автопарк страны за истекший год продолжал увеличиваться, хотя и меньшими темпами, нежели в 2008 году.

Эксперты отмечают, что следствием кризиса и, в частности, девальвации национальной валюты, которая привела к пропорциональному подорожанию бензина и дизтоплива в 2009 году, является изменение структуры потребления автобензинов. Так, на фоне указанного падения балансов марки А-95 фактически не продемонстрировал спада бензин А-92 (чуть более 1%). Это говорит о том, что потребители были вынуждены переориентироваться с более дорогой марки А-95 на А-92.

Наибольшее падение поставок на внутренний рынок было присуще низкооктановому бензину (А-76/80), которое составило 39,36%. Между тем, это связано преимущественно с изменением структуры автопарка, из которого постепенно выбывают «советские» автомобили, использующие этот вид топлива.

Данные тенденции снижения в потреблении обусловили изменение структуры национального баланса нефтепродуктов по источникам поставок. Падение потребления привело в основном к сокращению импортных партий, тогда как внутреннее производство возросло незначительно. Таким образом, доля импорта в балансе бензинов снизилась с 42,9% в 2008 году до 35,82% в 2009 году.

Доля импортного дизельного топлива в 2009 году составила 42,76%, тогда как в 2008 году она составляла 55,7%. На снижение объемов ввозимых нефтепродуктов также оказала влияние нестабильность курса гривни, повысив риски импортных поставок, которые обладают более длинным финансовым и транспортным плечом.

«Украина не стала исключением из общемировых тенденций сокращения потребления нефтепродуктов вследствие снижения платежеспособности промышленных и частных потребителей. В комплексе с четким следованием внутреннего рынка за мировыми котировками это свидетельствует об ускоренной интеграции Украины в глобальный энергетический рынок», – отметил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.