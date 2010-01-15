«Нафтогаз» против продления льгот для химпредприятий

НАК «Нафтогаз Украины» выступает против продления действия на 2010 год нулевой целевой надбавки на природный газ для химических предприятий – производителей азотных удобрений.

Об этом сказано в официальном письме компании Министерству топлива и энергетики от 14 января т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Компания отмечает, что освобождение химпредприятий, которые являются крупнейшими потребителями импортного газа, от уплаты целевой надбавки приведет к недофинансированию выплат «Нафтогазу Украины» компенсаций из государственного бюджета по разнице цен закупки импортного газа и его реализации предприятиям теплокоммунэнерго, поскольку данный сбор является одним из основных источников поступлений в специальный фонд госбюджета.

«Установление нулевой ставки сбора… может привести к существенному недофинансированию указанной бюджетной программы, что повлечет за собой острый дефицит оборотных средств компании и сделает невозможными своевременные и полные расчеты с поставщиком импортного газа», – отмечается в письме.

При этом НАК уточняет, что только в 2009 году из-за действия нулевой ставки компания недополучила свыше 3 млрд. грн. компенсации.

Компания подчеркивает, что утверждение Кабмином соответствующего постановления возможно лишь при условии определения дополнительных бюджетных источников финансирования разницы цен.

Как сообщал УНИАН, Министерство промышленной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министра Украины, которым предлагается продлить до 1 января 2011 года действие нулевой целевой надбавки на природный газ для химических предприятий – производителей азотных удобрений.

Проект данного постановления рассматривался на правительственном комитете 14 января т.г.

Напомним, постановлением №359 от 14 апреля 2009 года Кабмин освободил химпредприятия от уплаты сбора в виде целевой надбавки на природный газ до 1 января 2010 года.

Справка УНИАН. Химический комплекс Украины потребляет в среднем почти 8,3 млрд. куб. м природного газа в год, при этом основное потребление его приходится на производство минеральных удобрений.

Крупнейшими потребителями природного газа для производства указанной продукции являются шесть азотных предприятий: ОАО "ДнепроАзот", ОАО "Одесский припортовый завод", ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот", ОАО "Ривнеазот", ОАО "Азот" (Черкассы) и ОАО "Концерн "Стирол" (Горловка), которые ежегодно потребляют почти 7,74 млрд. куб. м природного газа, а также ЗАО "Крымский Титан" и ОАО "Сумыхимпром", которые производят более 90% общего объема фосфорных удобрений.