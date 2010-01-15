Розничные цены на нефтепродукты в Украине выросли

С 8 по 15 января средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 4,2-5,4% (в среднем на 4,7%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 8 по 15 января средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 4,7% - с 6,11 грн./литр до 6,40 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 4,5% - с 6,65 грн./литр до 6,95 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 4,2% - с 7,17 грн./литр до 7,47 грн./литр, дизельное топливо – увеличились на 5,4% - с 5,98 грн./литр до 6,30 грн./литр

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.