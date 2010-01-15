Долг теплокоммунэнерго перед Нафтогазом вырос в 3,6 раза

Задолженность предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) перед НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году выросла в 3,6 раза, или на 4,7 млрд. грн., – до 6,5 млрд. грн.

Об этом сказано в официальном письме компании Министерству топлива и энергетики Украины от 14 января, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, рост задолженности ТКЭ привел к дефициту оборотных средств у госхолдинга и привлечению внутренних и внешних займов, по которым НАК несет дополнительные расходы, уплачивая проценты по кредиту.

Справка УНИАН. В настоящее время базовая стоимость газа, поставляемого предприятиям ТКЭ, составляет 873 грн. за тысячу кубометров. Данная цена зафиксирована на уровне декабря 2008 года.

24 июля 2009 года НКРЭ официально сообщила, что своим постановлением повысила предельный уровень цены на газ, реализуемый предприятиям ТКЭ на 20%.

Согласно копии постановления комиссии №814 от 8 июля т.г., регулятор принял решение о повышении цен на газ для теплокоммунэнерго на 19,9% – до 1047,34 грн. за тысячу кубометров (с НДС) с 1 октября 2009 г.

Между тем указанное постановление не вступило в силу в связи с тем, что было успешно оспорено в суде профсоюзами.