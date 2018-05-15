Газовый рынок: Российскому монополизму грядет конец?..

На евразийском газовом рынке грядет передел. Лидерство России может быть низвергнуто, причем все карты «газовому царьку» спутывает Туркмения. Началось все с ссоры двух бывших республик Союза, а закончиться может непредсказуемо, причем для северной соседки…

Диагноз болезни отношений России и Туркмении - безусловно, кризис. Первая несет огромные убытки из-за сокращения потребления, т.е. поставок, а второй надоело задешево продавать транзитеру голубое топливо и в этом замученном газовыми конфликтами мире она надеется удачно отыграться на том, кто не один год давил.

Север забыл, что восток - дело тонкое

Первый всплеск эмоций, после продолжительной тяжбы из-за цены, - прекращение поставок туркменского газа после взрыва на участке газопровода САЦ-4 в ночь с 8 на 9 апреля 2009 года. Туркмения возложила ответственность за взрыв на Газпром, который якобы без уведомления резко сократил объемы отбираемого газа (просто не за что было отбирать). Российский монополист отверг обвинения. Правда, поставки не возобновились, До этого инцидента Россия ежегодно закупала у Туркмении для реэкспорта в Украину и Европу до 50 миллиардов кубометров газа, что составляет две трети всей добычи страны. После долгих, как сейчас принято говорить, переговоров, 9 января уже 2010 года поставки возобновились. Но без уступок не обошлось. Объем, кстати, сократился до 30 млрд. кубометров ежегодно. Причем изменения в контракт подписывались представителями Газпрома и Туркменгаза в присутствии президентов России и Туркменистана Дмитрия Медведева и Гурбангулы Бердымухаммедова, что говорит о «легкости» диалога. Самое интересное, что согласно подкорректированному документу, первый раз в истории российско-туркменских отношений в газовой сфере поставки газа будут осуществляться на основе формулы цены, которая полностью соответствует условиям европейского газового рынка.

Приятно, черт побери, за Туркмению, но с ее запасами давно пора было это сделать. Но не это главное. Страны, среди которых особое внимание стоит обратить на Китай и Иран, давно сидящие на газовой диете, в срочном порядке стали заключать долгосрочные договоры с Туркменией.

Иран и Китай подсуетились...

Самое яркое событие произошло 6 января. Президенты Ирана и Туркмении Махмуд Ахмадинежад и Гурбангулы Бердымухамедов официально открыли новый газопровод Довлятабад-Серахс-Хангеран. Это вторая труба, через которую туркменский газ будет поставляться в Иран. Его протяженность составляет 30,5 километра. Как отметил Ахмадинежада, запуск газопровода позволит вывести туркменский газ не только на рынок Ирана, но и далее в регион Персидского залива.

***Проектная мощность нового трубопровода рассчитана на ежегодную транспортировку до 12,5 млрд. кубических метров газа. Согласно технологической схеме, новый трубопровод подключен к магистральному газопроводу Довлетабад-Дерялык, который также обеспечивает поставки туркменского газа в российском направлении.

Стоит отметить, что между Арменией и Ираном действует газопровод, и эксперты не исключают, что и по нему может поставляться туркменский газ.

Но не только Ирану повезло. Мировой лидер по экспорту – Китай не остался в накладе. 14 декабря в присутствии глав КНР, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана был открыт газопровод Туркмения—Узбекистан – Казахстан – Китай (ТУКК), который уже в 2013 году будет перекачивать в Поднебесную 40 млрд кубометров газа в год.

По мнению экспертов, этот маршрут транспортировки энергоносителей в обход РФ снизит зависимость центральноазиатских республик от Москвы и закрепит за Китаем статус неформального лидера региона.

Как поговаривали участники проекта, цена для Китая будет рыночной, но КНР она полностью устраивает. Кстати, Китай являлся и главным инвестором трубопровода, вложив в проект 20 млрд долл. Главное – труба наземная, на не сомнительная морская…

***Межправительственное соглашение по строительству ТУКК было заключено в апреле 2006 года, работы начались в 2007 году и заняли меньше трех лет. Протяженность трубопровода до границы КНР превышает 1800 км. В следующем году по нему будет поставлено около 13 млрд кубометров газа, на проектную мощность 40 млрд кубометров труба должна выйти в 2012-2013 годах. К этому моменту Туркменистан будет поставлять примерно 30 млрд кубометров (между CNPC и "Туркменгазом" заключен контракт на поставку газа в КНР сроком на 30 лет начиная с 2009 года), еще 10 млрд кубометров будут давать Узбекистан и Казахстан.

Осталось дело за еще одним клиентом – ЕС. Евросоюз давно присматривается к туркменскому газу и в стороне оставаться не хочет. Посыл – Nabucco.

***Газопровод "Набукко" планируется построить для транспортировки газа из Средней Азии и прикаспийского региона в Центральную Европу. Протяженность - 3,3 тыс. км. Акционеры проекта — австрийская OMV, венгерская MOL, румынская Transgaz, болгарская Bulgarian Energy Holding, турецкая BOTAS и немецкая RWE. Пропускная способность — 31 млрд кубометров. Стоимость — 7,9 млрд евро. Этот проект является конкурентом российского "Южного потока", который, как и "Набукко", планируется ввести в эксплуатацию к 2013 году. Проект "Набукко", как предполагается, должен снизить зависимость Европы от российского газа. Газопровод должен пройти через Турцию и балканские страны до Австрии. Объем поставок составит 30 млрд. кубометров в год. Основными поставщиками газа для этого газопровода называют Азербайджан, Туркмению и Узбекистан.

Туркмения ответила на предложение ЕС полной готовностью. Президент республики Гурбангулы Бердымухамедов считает, что запасов туркменского газа хватит и для реализации проекта, предусматривающего поставки природного газа из бассейна Каспия в Европу. «В настоящий момент у Туркменистана есть свободный газ, и мы готовы отправлять его любому покупателю за границей, в том числе и по газопроводу Nabucco», — сказал он.

Видно, российские СМИ поспешили записать в проигравшие Европу, которой они пророчили нехватку остатка газа после Ирана и Китая. Туркмения лучше знает, каким запасами обладает, что и логично.

Для Украины главное - успеть...

Остается только один вопрос, а как же Украина? Может и ей пора взяться за дело, оставив на потом всевозможные философии. В Секретариате Президента с оптимизмом смотрят на возможность возобновления прямых поставок туркменского газа в Украину. Особенно настроение улучшилось после прошлогоднего осеннего визита в восточную страну Президента Украины. Тогда представитель Ющенко по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский отметил, что у него создалось впечатление, что Туркменистан готов начать диалог о возобновлении прямых поставок. Он также напомнил позицию Президента, которая заключается в том, что Украина заинтересована в возобновлении таких поставок при условии учета интересов всех третьих сторон – стран-транзитеров газа.

При этом Б.Соколовский подчеркнул, что в ходе переговоров с туркменской стороной рассматривался также «российский фактор». Он высказал мнение, что сегодня существует несколько вариантов решения вопроса транзита туркменского газа через Россию на взаимовыгодных условиях.

И опять на повестке дня газовый контракт Украины и России, о необходимости пересмотра которого говорилось и говорится с лихвой. На днях появилось еще одно заявление. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов не исключает пересмотра газовых контрактов после выборов Президента Украины.

«Что касается подписанного контракта не надо забывать, какая обстановка была во время подписания – она была нервозная и политизированная. В такой обстановке, конечно, хороший оптимальный документ трудно создать», - сказал А.Климов.

«В этом смысле я не исключаю, что две стороны вернутся к этой теме, и подпишем что-то более глубокое и продуманное», - добавил он, подчеркнув, что такой документ должен быть не политическим, а коммерческим контрактом между соответствующими хозяйствующими субъектами.

Если учесть, что злополучный контракт подписан на 10 лет, то, может, наши политики постараются для страны и сделают его менее рабским, с учетом возможности прямых поставок туркменского газа.

Сейчас кандидаты на пост главы государства наперебой твердят, как и ранее, причем практически все были у руля, - Украине нужно диверсифицировать поставки энергоносителей. Очень важно, чтобы команда, которая придет, покончила с говорильней и занялась делом. А то можно опоздать…

Оксана Павловская (УНИАН)