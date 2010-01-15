Украина увеличила добычу газа

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в 2009 году увеличили добычу газа на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, до 21 млрд. 181,8 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве топлива и энергетики Украины.

В т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году увеличили объем добычи газа на 0,7%, по сравнению с 2008 годом, до 19 млрд. 345,4 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,2%, или на 0,244 млрд. куб. м, по сравнению с 2007 годом, до 21 млрд. 13,8 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» сокращен объем добычи на 0,1% – до 19 млрд. 209,9 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».