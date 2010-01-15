Украина сократила добычу нефти и газового конденсата на 6,8%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в 2009 году сократили добычу нефти и газового конденсата на 6,8%, по сравнению с 2008 годом, до 3 млн. 952 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве топлива и энергетики Украины.

В т.ч. предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 6,5%, по сравнению с 2008 годом, до 3 млн. 642,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 4,7%, или на 210,4 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 4 млн. 245,1 тыс. тонн. В т.ч. предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» в 2008 году сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 3,2%, или на 130,5 тыс. тонн – до 3 млн. 896,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».