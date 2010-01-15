Представители 11 государств поддержали проект ЕАНТК

Представители 11 государств поддержали реализацию проекта Евро-Азиатскосго нефтетранспортного коридора на базе Одесса-Броды-Плоцк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО, соответствующее заявление подписали участники энергетической конференции, которая состоялась 14 января в Батуми (Грузия).

По данным канцелярии польского президента, декларацию подписали представители правительств и энергетических фирм из Литвы, Польши, Украины, Грузии, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Турции, Болгарии, Беларуси и Румынии.

Кроме этого, в числе подписантов есть представитель Еврокомиссии, который также принял участие в энергетической конференции, которое состоялось вместо Энергетического форума, который раньше планировался на этот же день, но был отменен из-за того, что в нем не смог принять участие украинский президент Виктор ЮЩЕНКО.

В пресс-службе отмечают, что, кроме проекта ЕАНТК, участники конференции обсудили реализацию проекта Nabucco и «Южный поток», а также ситуацию в энергетическом секторе в Восточной Европе.

В ходе конференции было представлено ТЭО проекта ЕАНТК, который имеет целью диверсификацию поставок энергоносителей в Европу, которая должна усилить ее энергетическую безопасность.

«Энергетическая конференция была важным шагом в разговорах, поскольку присутствующие в Батуми представители Казахстана и Туркменистана приняли участие в одобрении совместной декларации», - отмечает пресс-служба.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море до польского Гданьска на побережье Балтийского моря.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода Одесса – Броды, в соответствии с утвержденным ТЭО, составляет 2-8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.