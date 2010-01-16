Цена на нефть снизилась

Цена на нефть в пятницу 15 января упала под давлением укрепившегося доллара, сообщает k2kapital.

Давление на нефтяные котировки оказали также прогнозы потепления в США.

По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $0,57 до $78,82 за баррель.

Февральские фьючерсы на поставку бензина упали на $0,0152 до $2,0582 за галлон. Фьючерсы на поставку топочного мазута подешевели на $0,0206 до $2,0623 за галлон.