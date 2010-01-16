Цена на нефть снизилась
11:54, 16 января 2010Энергетика
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В Нью-Йорке до 78,8 долл./барр.
Цена на нефть в пятницу 15 января упала под давлением укрепившегося доллара, сообщает k2kapital.
Давление на нефтяные котировки оказали также прогнозы потепления в США.
По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $0,57 до $78,82 за баррель.
Февральские фьючерсы на поставку бензина упали на $0,0152 до $2,0582 за галлон. Фьючерсы на поставку топочного мазута подешевели на $0,0206 до $2,0623 за галлон.
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