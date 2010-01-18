Цены на нефть упали до 78 долларов

Цены на нефть на торгах в пятницу упали на 1,8%, продемонстрировав падение пятый день подряд. Последние экономические данные США не смогли предоставить убедительных признаков того, что восстановление экономики будет протекать достаточно быстро, чтобы стимулировать рост спроса на энергоносители, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 1,39 доллара – до 78 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures подешевели на 1,46 доллара – до 77,11 доллара за баррель.

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, розничные продажи в США в декабре неожиданно упали, тогда как число заявок на пособие по безработице возросло. В пятницу Министерство труда США сообщило о низкой инфляции в декабре, сигнализирующей о замедлении восстановления экономики. Запасы энергоносителей также выросли, перечеркнув надежды на то, что резкое похолодание, наблюдающееся в различных регионах по всему миру, приведет к сокращению запасов ввиду увеличения потребления топлива.

В прошлый понедельник котировки нефтяных фьючерсов достигли внутридневного максимума около 84 долларов – самого высокого уровня более чем за год, получив поддержку на фоне холодных погодных условий, роста спроса на энергоносители в Китае и снижения американской валюты. Ослабление доллара способствует росту спроса на нефть, поскольку делает ее дешевле на международном рынке.

Однако в течение недели многие из этих факторов, оказывающих поддержку нефтяному рынку, сошли на нет. Синоптики пообещали потепление к концу января, Китай дал понять, что может замедлить темпы экономического роста, повысив требования к банковским резервам, а доллар в пятницу укрепился против других основных валют.

Как сообщило в пятницу Министерство труда США, индекс потребительских цен в декабре вырос на 0,1%, что предполагает довольно медленные темпы восстановления экономики. В то же время, промышленное производство в США в декабре выросло на 0,6%, как и ожидалось. В четверг американское правительство опубликовало данные, согласно которым розничные продажи в декабре неожиданно упали на 0,3%, в то время как ожидался их рост, а число новых заявок на пособие по безработицу увеличилось на 11 тысяч, хотя по прогнозам должно было уменьшиться.

В представленном в пятницу ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство отметило, что перспективы нефтеперерабатывающей отрасли в первом квартале выглядят не слишком радужными, учитывая, что запасы нефти в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, остаются высокими, а тренд мирового спроса на энергоносители по-прежнему "выглядит вялым".

Котировки февральских фьючерсов на бензин RBOB упали на 2,84 цента, или 1,4%, – до 2,0454 доллара за галлон. Февральские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 3,69 цента, или 1,8%, – до 2,0460 доллара за галлон.