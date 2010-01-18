Нефть подорожала до 78 долл./баррель

Цены на нефть в понедельник подскочили выше $78 за баррель, закрыв тем самым период падения продолжительностью в пять дней, чему поспособствовало ослабление доллара по отношению к корзине валют, однако, опасения относительно перспектив спроса на энергоресурсы и восстановления экономики оказывали давление на рынок.

Фьючерсы на легкую американскую нефть февральской поставки к 14.55 МСК прибавили в цене 64 цента до $78,64 за баррель, ранее в сессии достигнув минимальной за три недели внутридневной отметки в $77,29.

Цены на лондонский Brent прибавили 43 центов до $77,54.

Рынки США были закрыты в понедельник в связи с праздником, и объемы торгов были относительно небольшими, сообщили трейдеры, предположив, что подъем в ценах может быть кратковременным.

Сейчас цены на нефть практически на 50 процентов ниже своего исторического максимума в $147 за баррель, достигнутого в июле 2008.

Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило в понедельник, что прекращение мер стимулирования экономики во всем мире представляет угрозу для скромного роста спроса на нефть в этом году.

Холода в основных странах-потребителях нефти не слишком повлияли на увеличение спроса, сообщило в пятницу IEA в отчете, согласно которому, прогноз роста мирового спроса снижен на 20.000 баррелей в день. сообщает Рейтер.