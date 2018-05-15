Цены на бензин продолжат рост. Россия и Беларусь помогут?

Украинский рынок нефтепродуктов вскоре может затрясти от роста цен. Предпосылки для этого есть. И это не только повышение стоимости барреля на мировых площадках, но и проблемный спор двух соседок – России и Беларуси. В любом случае, «ухо нужно держать востро»…

Политическая интрига с запахом бензина

Если Новый год на газовом фронте прошел совершенно спокойно – Украина в срок и в полном размере рассчиталась за декабрьский газ, то отношения России и Беларуси подмочил бензин. Две страны вошли в 2010-й без контракта на поставки нефти. А все потому, что не согласовали условия «сотрудничества». В этом вопросе Москва не оригинальна - Беларусь теперь должна оплачивать 100% таможенную пошлину. У Минска другое мнение – льготы должны быть продлены в рамках соглашения о Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, что исключает применение пошлин и количественных ограничений во внутренней торговле (пошлина на поставляемую в Беларусь российскую нефть в декабре 2009 года составляла 96,48 долл./т, для остальных стран – 271 долл./т). Россия предложила безпошлинно всего 6 млн. т для внутренних нужд. А за все остальное, извольте платить…

Переговоры сторон 6-7 января с.г. в Москве не дали положительных результатов. В ряде СМИ появилась информация, что «северная» соседка сильно давила на белорусскую делегацию. Но из этого ничего не вышло. Как заявил тогда представитель Посольства Беларуси в РФ, позиция Минска остается прежней. «В случае согласования экспертами окончательного варианта протокола по поставкам нефти в Беларусь первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко готов выехать в Москву для подписания документов», - отметил дипломат.

Хотя дистанционные переговоры продолжаются, но, видно, еще далеки от подписания, пока никто никуда вылетать не собирается. Правда, поставки нефти на белорусские НПЗ продолжаются…

Без Украины не обошлось

Конфликт России и Беларуси спровоцировал рост цен на нефть на мировом рынке - 4 января они поднялись выше отметки 80 долларов за баррель. Трейдеры опасаются, что ситуация может привести к срыву поставок углеводородов в Европу. Россия «помогла» им во мнении… Она предупредила, как умеет заранее, приплетая к ситуации и Украину, Европейский Союз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины из-за разногласий по вопросам цены. Немногим ранее вице-премьер РФ Игорь Сечин заявил, что сбой в поставках объясняется отсутствием между российскими поставщиками и чешскими покупателями прямых договоров. По мнению властей РФ, продажа российской нефти в Чехию с участием посредников не гарантирует выполнения согласованных экспортных графиков. Последние три года Россия неоднократно предлагала чешской стороне заключить меморандум о сотрудничестве в области поставок российской нефти.

***Трубопровод "Дружба" протяженностью около шести тысяч километров является крупнейшей системой трубопроводов в мире. Северный участок нефтепровода проходит по территории Беларуси, Польши и Германии, а южный - Украины, Чехии, Словакии и Венгрии. По "Дружбе" в страны ближнего и дальнего зарубежья направляется почти половина идущей на экспорт российской нефти. В последние годы по основному, западному, направлению нефтепроводной системы перекачивается до 70-80 миллионов тонн в год.

Секретариат Президента с объяснением не задержался. Уполномоченный Ющенко по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский подтвердил, что Украина таки ведет переговоры о повышении для Российской Федерации ставки за транзит нефти по украинским нефтепроводам. Правда, он не уточнил, до какого уровня планируется повысить ставку транзита нефти, сославшись на коммерческую тайну. По заверениям же Нафтогаза, никаких проблем ситуация угрозы для Европы не несет.

Но это было небольшое отступление, которое говорит только о том, что не только Россия, но и ее партнеры умеют считать. Дружба дружбой, но деньги врозь… Причем этот принцип она сама и навязала.

Что касается российско-белорусского конфликта, то руководитель белорусского аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко в интервью польским журналистам высказал мнение, что российские власти просто пытаются получить контроль над нефтяной промышленностью Беларуси.

По его убеждению, эту версию подтверждает срыв российско-белорусских переговоров. Просто кто-то в РФ пытается не допустить быстрого создания таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. „Кому-то в России необходимо, чтобы лавры объединения стран бывшего Советского Союза не достались нынешним президентам”, - отметил эксперт.

А, может, россияне пытаются таким образом удержаться на внешних рынках, с которых их последнее время вытесняют белорусы. Например, в 2008 году российское дизельное топливо (ДТ) занимало 63% (2 млн. т) общего объема импорта солярки в Украину, белорусское — только 21% (679 тыс. т). А за 11 месяцев 2009-го белорусский дизель освоил 45% (876 тыс. т) объема импорта в Украину, а российский — всего 40% (781 тыс. т). Цифры говорят о начале передела на рынке нефтепродуктов.

Цена стоять не будет...

И еще один момент. Россия с 1 февраля может поднять пошлину на экспорт нефти. Цена российского черного золота составит рекордные 270,7 долл./т. Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты составит 194,7 долл./т, на темные - 104,9 долл./т. Таким образом, экспортная пошлина на нефть увеличится на 1,4% по сравнению с пошлиной, которая была установлена с 1 января с.г.

***Ставка экспортной таможенной пошлины на сырую нефть с 1 января 2010г. составила 267 долл./т. Вывозная пошлина на светлые нефтепродукты (легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли) составила 192,2 долл./т, на темные нефтепродукты (топлива жидкие, масла, отработанные нефтепродукты) - 103,5 долл./т.

Но Беларусь и к этому готова. Если российские компании предложат ей покупать нефть по цене, выше мировой, то она введет дополнительную пошлину по ее прокачке. Об этом, как передает агентство БЕЛТА, заявил глава государства Александр Лукашенко.

***Пошлина на поставляемую в Беларусь из России нефть в нынешнем году будет рассчитываться с применением коэффициента 0,335 вместо прежнего 0,293. Таким образом, с 1 февраля она составит для Беларуси $111,8. В декабре 2007 года - январе 2008 года при поставках нефти в Беларусь взимается пошлина $73,3 за тонну.

Все это в совокупности с достижением мировых экономик по выходу из кризиса, что само собой провоцирует рост цен на нефтепродукты, очень плачевно может закончиться для украинских автомобилистов. Выходит, что удорожание белорусского топлива неизбежно? Но его доля на украинском рынке, не только в плане дизельного, растет. За 11 месяцев 2009 года в Украину было импортировано 628 тыс. т белорусских автомобильных бензинов (из которых 185,6 тыс. - А-95), а общий объем импорта бензинов в нашу страну составил 1,538 млн. т.

А теперь немного статистики, которая не предвещает ничего хорошего. По данным Консалтинговой группы «А-95», с 11 по 18 января средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 1%, или 70 грн./т, – до 7150 грн./т; на бензин А-92 – снизились на 0,8%, или 70 грн./т, – до 8420 грн./т; на бензин А-95 – увеличились на 2,7%, или 230 грн./т, – до 8830 грн./т; на дизельное топливо – увеличились на 0,6%, или 40 грн./т, – до 6910 грн./т.

И это только крупнооптовые цены. А что потом с ними происходит на АЗС всем известно. Вот и выходит, пока сильные мира сего ведут переговоры о транзите и поставках, нам остается заполнить до отказа канистры, что бы не оставить своего верного железного друга голодным. Но его вряд ли это спасет. Жаль, что не можем приобщиться к переговорам - кому, как ни нам, все предельно ясно: не умеете договариваться - идите в отставку, не хотите думать о людях - не место в верхах. При этом очень хочется вспомнить одну историю. Остановив попутку, пообщалась с водителем одного из випов. Он долго сетовал по поводу цен на бензин, а в заключение процитировал босса: «Да пусть хоть по 20 гривень будет. Мне то что. Меньше ездить будут, дороги без пробок – замечательно…» Остается только порадоваться за него…

Оксана Павловская (УНИАН)