„Сарматия” увеличит уставный капитал на 1,8 млн. долл.

Акционеры международной трубопроводной компании «Сарматия» на заседании 20 января планируют увеличить уставный фонд компании на 1,8 млн. долл. - до 5 млн. долл. США (по текущему курсу 2,8 злотых за долл.).

Как сообщил корреспонденту УНИАН в Польше генеральный директор «Сарматии» Сергей СКРИПКА, увеличение уставного фонда необходимо для получения средств Еврокомиссии на реализацию проекта Евроазийского нефтетранспортного коридора.

Он отметил, что компания для получения средств ЕК должна провести ряд работ, на которые необходимо дополнительное финансирование. В частности, предусмотрена детализация технико-экономического обоснования строительства трубопровода от украинско-польськой границы к Плоцку, который должен стать частью ЕАНТК на базе украинского нефтепровода «Одесса-Броды».

Кроме того, «Сарматия» должна подготовить рапорт о влиянии строительства трубопровода в Польше на экологическую ситуацию, определить трассу прохождения трубы, получить соответствующие разрешения от экологов.

Как сообщал УНИАН, в августе 2009 года Польша оставила проект ЕАНТК на базе «Одесса-Броды-Плоцк» в списке приоритетных, которые могут рассчитывать на дофинансирование со стороны Евросоюза.

ЕС может выделить на строительство трубопровода и техническую поддержку проекта около 110 млн. евро, что составляет около 25% стоимости строительства трубопровода через польскую территорию.

Остальные средства «Сарматия» планирует привлечь от европейских финансовых институтов и частных инвесторов.

Справка УНИАН. Национальные нефтетранспортные компании Украины и Польши - «Укртранснафта» и PERN Przyjazn – создали компанию «Сарматия» летом 2004 года для получения помощи со стороны Еврокомиссии в размере 2 млн. евро на подготоку ТЭО проекта «Одесса-Броды-Плоцк».