На мировых рынках возникнет устойчивая нехватка нефти

С третьего квартала текущего года на мировых товарных рынках возникнет устойчивая нехватка нефти, когда спрос превысит предложение в связи с выходом мировой экономики из нынешнего кризиса, говорится в докладе американского банка Goldman Sachs.

По мнению аналитиков банка, к предстоящей осени потребление нефти выйдет на уровень, который существовал в мировой экономике на момент начала кризиса. Однако этот рост произойдет в условиях, когда нефтяная промышленность была лишена в последние почти 3 года крупных инвестиций. Следствием этого станет нехватка нефти, которая будет усиливаться.

Как заявил ведущий аналитик Goldman Sachs Джеффри Карри, к 2011 году дефицит нефти будет уже «серьезно ощущаться» в мировой экономике.

В минувшем месяце Goldman Sachs выступил с оценкой, согласно которой средняя цена барреля составит в текущем 2010 году $90, а в 2011 году - $110. Согласно имеющейся в Лондоне информации, сейчас эксперты банка пересматривают эти цифры в сторону повышения, передает ИТАР-ТАСС.