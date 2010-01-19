Нефть на нью-йоркской бирже подорожала

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть повысилась на $0,25.

Таким образом, ее цена составила $78,25 за баррель, передает Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть в понедельник, 18 января, подскочили выше $78 за баррель, закрыв тем самым период падения продолжительностью в пять дней, чему поспособствовало ослабление доллара по отношению к корзине валют, однако, опасения относительно перспектив спроса на энергоресурсы и восстановления экономики оказывали давление на рынок.

Фьючерсы на легкую американскую нефть февральской поставки к 14.55 МСК прибавили в цене 64 цента до $78,64 за баррель, ранее в сессии достигнув минимальной за три недели внутридневной отметки в $77,29.

Цены на лондонский Brent прибавили 43 центов до $77,54.