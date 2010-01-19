Польша может простить Газпрому долг за транзит газа

Польша, уже больше года не получающая четверть газового импорта, может простить своему главному газовому поставщику – ОАО «Газпром» долг за транзит газа в Германию в обмен на скидки на закупаемый поляками газ.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил изданию Rzeczpospolita вице-премьер-министр Польши Вальдемар ПАВЛЯК, который в декабре прошлого года заблокировал утверждение польско-российских газовых договоренностей.

«В нынешней ситуации стоит подумать о том, чтобы в дискуссию о задолженности включить тему будущих расчетов. Возможно, отпуская в одном месте, нам получиться, к примеру, получить скидку в цене на будущие поставки», – сказал он.

«Даже если бы это был 1% скидки, то она перекладывается на миллионы долларов, что позволило бы выровнять старую задолженность за 2006-2008 годы (за транзит российского газа по территории Польши в Германию – УНИАН)», – добавил В.ПАВЛЯК.

Вице-премьер призвал к взаимным уступкам, отмечая, что это поможет решить проблемы в двусторонних отношениях.

В.ПАВЛЯК напомнил, что в 2007 году польское правительство сняло свои замечания к России по вступлению в ВТО, а несколько месяцев спустя россияне отменили эмбарго на поставки польского мяса в Россию. Он также отметил, что в 2006 году из-за конфликтной политики Польша потеряла 10% скидки на поставку российского газа в страну, и тогда потери Польши вылились «в миллиард долларов».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе В.ПАВЛЯК разрешил использовать резервные 400 млн. кубометров газа, заверив, что польские потребители не будут испытывать проблем до апреля 2010 года.

В то же время польская национальная компания PGNIG заявляла о том, что уже в феврале будет вынуждена ограничивать поставки промышленным потребителям из-за дефицита газа, вызванного невыполнением с 2009 года газового контракта швейцарским трейдером «РосУкрЭнерго».

Справка УНИАН. Польша официально оценивает долг «Газпрома» за прокачиваемый по польской части Ямальского газопровода в Германию газ с 2006 года в 80-100 млн. долларов.

Перед очередным раундом переговоров по дополнительным поставкам газа в Польшу 12 января, о которых поляки пытаются договориться с россиянами с начала прошлого года, польская газета Dziennik Gazeta Prawna написала, что долг «Газпрома» за прокачанный газ на самом деле составляет около 350 млн. долл.

По данным издания, еще 65 млн. долл. PGNIG может требовать от россиян за невыполнение контракта «РосУкрЭнерго», главным акционером которого является «Газпром».