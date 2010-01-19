После выборов с поставками газа в Украину проблем не будет

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР не видит проблем с поставками газа в Украину после президентских выборов в нашей стране. Об этом он сказал журналистам во вторник, передает РИА "Новости".

"Украина полностью платит за газ по контракту, в полном объеме. После выборов ситуация не изменится, очередной платеж должен пройти 7 февраля", - сказал А.МИЛЛЕР.

При этом он выразил уверенность, что “Украина заплатит в полном объеме”.

Напомним, проблемы с транзитом газа через Украину возникли в 2009 году. "Газпром" 1 января 2009 года прекратил поставки газа Украине в связи с отсутствием соглашения на 2009 год, 7 января был прекращен транзит в страны Европейского Союза через территорию страны. Возобновить его удалось лишь после подписания 19 января нового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Предшествовавшие этому переговоры вели премьер-министры России и Украины. Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали два независимых друг от друга контракта: о купле-продаже на период с 2009 по 2019 год и об объемах и условиях транзита газа через территорию Украины на тот же период.

Согласно контрактам, "Газпром" и "Нафтогаз" с 1 января 2010 года переходят к ценообразованию на газ и формирование транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами.

24 ноября 2009 года "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа от 19 января 2009 года. В соответствии с дополнениями, годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м. Подписанными документами закреплено также отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа НАК "Нафтогаз Украины" в 2009 году.