Льготы Кабмина не улучшили работу госшахт

Предоставленные правительством льготы не привели к улучшениям в работе государственных шахт. Об этом пишет сегодня «КоммерсантЪ-Украина» в статье «Гарантия без качества. Господдержка шахт снижает их инвестпривлекательность».

Как пишет газета, в январе 2009 года распоряжением правительства был утвержден перечень 27 государственных угледобывающих предприятий, для которых Кабмин рекомендовал устанавливать тарифы на электроэнергию как для потребителей первого класса. В результате государственные шахты, вопреки закону Украины "Об электроэнергетике", стали платить за электроэнергию на 26% меньше (52 коп. вместо 70 коп. за КВт•ч), чем частные. Кроме того, согласно распоряжению Кабмина №281 от 18 марта 2009 года, государственные шахты весь прошлый год имели возможность не осуществлять отчислений в Пенсионный фонд и фонд социального страхования, а также не платить налоги на зарплаты.

Однако предоставленные правительством льготы не привели к значительным улучшениям в работе государственных шахт, пишет «КоммерсантЪ-Украина». Более того, введение льгот оказало негативное влияние на работу частных шахт. По данным Минтопэнерго, их доля на рынке энергетических углей в 2009 году снизилась с 17% до 12%, а на рынке коксующихся углей – с 25% до 21%.

"Причина этого падения – создание искусственных льготных условий для государственных шахт", – считают в пресс-службе арендного предприятия "Шахта им. Засядько". Там утверждают, что такие действия Кабмина нарушают антимонопольное законодательство, и заявляют, что неоднократно обращались к правительству с требованием создать равные правила игры, но не добились результата. "Закон Украины «О защите экономической конкуренции» прямо говорит, что государственные предприятия не имеют преимуществ перед частными. Создание преференций для них прямо нарушает этот закон", – соглашается управляющий партнер Astapov Lawyers Андрей АСТАПОВ.

Также представители частных шахт отмечают, что политика предоставления госпредприятиям льгот сказывается на инвестпривлекательности их бизнеса. В прошлом году объем капитальных затрат в отрасли снизился на 30%. "Средства для инвестиций у частных шахт были, и большинство предприятий планировало вложить их как раз в 2009-2010 годах. Но инвестировать какие-то деньги, когда условия работы на рынке неравные – нецелесообразно", – заявил представитель арендного предприятия "Шахта им. Засядько".

Аналитик Максим ШЕИН напоминает, что аналогичная ситуация была и в России. "Когда государство увеличивало дотации своим шахтам, частные предприятия начинали терпеть убытки", – рассказал эксперт.