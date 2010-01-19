Украина сократила производство электроэнергии на 9,8%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в 2009 году сократилось на 9,8%, или 18,768 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом, - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

В то же время, в декабре 2009 г., по данным министерства, выработка электроэнергии выросла на 9,4%, или 1,386 млрд. кВт/ч, по сравнению с декабрем 2008 года, - до 16,092 млрд. кВт/ч.

Согласно сообщению, в прошлом году тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 13,7%, или 11,279 млрд. кВт/ч, – до 71,068 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 7,7%, или 6,918 млрд. кВт/ч, – до 82,923 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 12,7%, или 1,013 млрд. кВт/ч, – до 7,137 млн. кВт/ч.

В то же время, ГЭС и ГАЭС в 2009 году увеличили выработку на 3,9%, или на 444,3 млн. кВт/ч, – до 11,776 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на ветроэлектростанциях (ВЭС) в 2009 году упала более чем вдвое – до 1,8 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам 2008 года сократилось на 1,8%, или 3,438 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6%, или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.