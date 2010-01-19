Расчеты за газ и в 2010 г. будут своевременными

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ убежден, что на сегодняшний день нет никаких сомнений в том, что в 2010 году, так же как и в 2009, Украина будет своевременно рассчитываться с Россией за природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

«До сегодняшнего дня Украина своевременно выполняла все обязательства, и у меня нет сомнений, что так же страна будет выполнять их и в будущем», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он подчеркнул, что решение совета директоров Международного валютного фонда об использовании 2 млрд. долл. валютных резервов, в том числе, для оплаты за газ, а также внутренние ресурсы Украины позволяют проводить своевременную оплату за газ «во все следующие месяцы».

Кроме того, Г.НЕМЫРЯ сообщил, что уже в ближайшие дни в Украину планирует прибыть техническая миссия МВФ для продолжения работы над корректировкой программы сотрудничества и подготовкой новой редакции меморандума о сотрудничества МВФ и Украины для предоставления четвертого транша кредита.

Как сообщал УНИАН, директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН заявил, что МВФ возобновит помощь Украине после президентских выборов. "Я уверен, что как только завершится этот привычно неопределенный период выборов, будет возможно возобновить нормальные отношения", - сказал он.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.