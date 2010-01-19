Цены на нефть опустились ниже 78 долл. за баррель

Цены на нефть во вторник опустились ниже $78 за баррель, продолжив полосу неудач прошлой недели, вызванную ожидаемым падением спроса в результате потепления в северном полушарии после продолжительных холодов. Об этом сообщает Рейтер.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила в своем ежемесячном отчете плановые показатели спроса на её нефть в этом году, сообщив, что запасы остаются на достаточно высоком уровне, чтобы справиться с любым неожиданным ростом зимнего потребления топлива.

В пятницу международное энергетическое агентство (IEA) сообщило в своем ежемесячном отчете, что эффект от холодов в большинстве стран-потребителей нефти на топливный спрос был небольшим.

Тем не менее, определенную поддержку ценам оказал Китай, вторая страна в мире по потреблению нефти, так как его экономические показатели вероятнее всего покажут значительный рост позже на этой неделе.

Повышение температур в северном полушарии, обильное предложение и хрупкий спрос - все это оказывало влияние на цены, по словам аналитика брокерской конторы Bache Financial Кристофер Белью.

Фьючерсы на легкую американскую нефть февральской поставки к 16.00 мск потеряли в цене 22 цента, или 0,28 процента, опустившись до $77,78 за баррель. Нью-йоркская торговая биржа объединит цены за понедельник и вторник в единую торговую сессию из-за празднования дня Мартина Лютера Кинга.

Цены на лондонский Brent потеряли 60 центов до $76,50 за баррель.

По прогнозам метеорологической компании Meteorlogix, температуры выше обычных сохранятся в ближайшие 10 дней в многих частях США, включая северо- восток, крупнейший мировой рынок топочного мазута, после нескольких недель морозов с конца декабря.

Внимание рынка вскоре переключится на экономическую статистику Китая, включающую данные по инфляции, производственных ценах и розничных продажах, которая должна выйти в четверг.