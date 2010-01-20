Стоимость "черного золота" снова падает

Стоимость "черного золота" снова демонстрирует негативную динамику, чему способствуют несколько факторов, сообщает k2kapital.

В частности, на нефтяные котировки оказывает давление просьба регуляторов рынка Китая к национальным банкам ограничить в стране кредитование.

Дополнительным негативным фактором для нефтяных котировок стало укрепление курса американского доллара по отношению к евро. В частности, курс доллара по отношению к евро вырос до $1,4225 за евро.

Также на рынке царят опасения относительно возможно роста запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно мнению аналитиков запасы увеличились на 2,5 млн. баррелей с показателя 331 млн. баррелей, зафиксированного на предыдущей неделе.

Пока, по состоянию на 08:20 мск фьючерсы на WTI падают на 0,8% (-$0,63 за баррель) до отметки $78,39 за баррель, тогда как фьючерсы на Brent теряют 0,76% (-$0,59 за баррель) и держатся на отметке $77,04 за баррель.