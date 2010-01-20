Первая в мире электростанция на этаноле введена в Бразилии

В Бразилии во вторник введена в строй первая в мире электростанция, работающая на этаноле. Ее мощности в 43,5 мегаватт хватит для обеспечения потребностей трети населения крупного города Жуис-де-Фора в штате Минас-Жерайс, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Выступая на церемонии пуска электростанции, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что в мире, прежде всего в развитых странах начинают "другими глазами смотреть на вырабатываемый из растительного сырья этанол".

Турбина, созданная совместными усилиями специалистов бразильской компании Petrobras и американской General Electric, способна работать и на этаноле, и на природном газе. При этом при использовании биотоплива в зависимости от режима нагрузок на 3-6 проц сокращаются выбросы в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект. В разработку турбины было вложено 25,3 млн долларов.

Бразилия считается пионером в деле массового использования этанола в качестве заменителя бензина. Сегодня на значительной части автомобилей, сходящих с бразильских конвейеров, стоят двигатели "флекс", способные работать как на этаноле, так и на обычном бензине.

Бразильцы намерены продвигать национальные технологии в страны с умеренным и холодным климатом. Для этого Petrobras и бразильские ВМС во вторник заключили соглашение об испытаниях в условиях Антарктики моторного топлива на основе этанола, а также дизельного топлива, получаемого из масличных культур. Цель программы - разработать марки горючего, пригодные для использования в условиях зимы без кардинальной переделки топливной системы двигателей внутреннего сгорания.