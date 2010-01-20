«Нафтогаз» намерен в январе закупить газа на 530-550 млн. долл.

В январе текущего года НАК «Нафтогаз Украины» намерен закупить у ОАО «Газпром» газа на 530-550 млн. долл.

Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«В январе сумма составит 530-550 млн. долл.», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года было принято решение совета директоров МВФ, согласно которому позволялось Национальному банку Украины снизить потолок чистых международных резервов на 2 млрд. долл. Это было сделано для того, чтобы обеспечить большую гибкость в выполнении внешних обязательств Украины, в т.ч. по уплате за газ.

Нацбанк Украины до сих пор отказывается предоставить правительству Украины из золотовалютных резервов средства из 2 млрд. долл., полученных ранее от МВФ для проведения внешних операций. Министр финансов И.УМАНСКИЙ отметил, что Нацбанк не согласился выдать необходимую сумму для этих целей, хотя ранее с МВФ была достигнута договоренность об этом. При этом он отметил, что средства от Нацбанка для расчета за газ в январе были получены за счет продажи ОВГЗ.

Вместе с тем, И.УМАНСКИЙ выразил уверенность, что дальнейшие платежи за газ Украина продолжит осуществлять в срок.

За приобретенные в декабре 2009 года примерно 4 млрд. куб. м газа НАК «Нафтогаз Украины» заплатил ОАО «Газпром» 892 млн. долл.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА cообщил, что в первом квартале 2010 года Украина планирует закупить около 7 млрд. куб. м. российского газа.

В четвертом квартале 2009 года "Нафтогаз" платил по 209 долларов за тысячу кубометров с учетом 20%-ной скидки, с 1 января - 305,2 долларов.

В ноябре Газпром и Нафтогаз договорились об уменьшении поставок газа в Украину. Так, вместо 52 млрд. куб. м. газа, запланированных на 2010 год, НАК закупит 33,75 млрд. куб. м.

По итогам января НАК отберет всего 1,7 млрд кубометров вместо 3 млрд.