Нефть подешевела до 78 долл./барр.

Стоимость нефти в ходе торгов в среду упала до 78,06 доллара за баррель на фоне укрепления доллара и потепления на северо-востоке США, сообщает Bloomberg.

На 13.11 мск в ходе электронных торгов в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в феврале снизилась на 96 центов, или на 1,2%, до 78,06 доллара за баррель. На 13.23 мск нефть марки Brent с февральской поставкой в Лондоне упала на 1,03 доллара, или на 1,3%, до 76,04 доллара за баррель.

Во вторник цена февральских фьючерсов на легкую нефть на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) закрылась на уровне в 79,02 доллара за баррель, рост составил 1,02 доллара.

"Нефть взяла паузу, чтобы "перевести дух" после закрытия на положительном уровне накануне ночью впервые за шесть дней", - заявил аналитик Hudson Capital Кларенс Чу (Clarence Chu). Он ожидает, что нефть примет сигнал от усиливающегося доллара в продолжение сессии.

Теплая погода на северо-востоке США и высокие запасы нефти и нефтепродуктов в США также влияют на снижение цен на нефть.

Сегодня аналитики ожидают публикации Американского института нефти о показателях запасов нефти и нефтепродуктов в США, а завтра - те же данные от управления по энергетической информации министерства энергетики США.